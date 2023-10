Caso scommesse, nuovo nome? Gioca la Roma, lui guarda le corse dei cavalli | VIDEO

SportFair

Torna a parlare Fabrizio Corona, che in realtà in questi caotici giorni non aveva mai smesso, ma torna a farlo con una novità sul caso scommesse. Una di quelle che generalmente fanno discutere. Il ‘Re dei paparazzi’ ha postato un video, sul proprio canale Telegram, mostrando il particolare comportamento di un calciatore della Roma.

Le corse dei cavalli

Nel filmato si vede Sardar Azmoun, nuovo bomber della Roma, seduto in tribuna all’Olimpico, intento a seguire sul proprio telefono una corsa dei cavalli. L’attaccante iraniano è molto appassionato di tale disciplina, ha 52 cavalli e nel filmato non viene documentata alcuna scommessa. Va sottolineato inoltre come il gioco d’azzardo sia illegale nel Corano e Azmoun sia molto credente. Così come per il caso Zalewski, anche per Azmoun non è stato emesso alcun avviso di garanzia.

Clamoroso scoop di #Corona. Da premio Pulitzer. Durante non so quale partita, Azmoun sfoggia un cappello di Gucci talmente coatto da essere illegale in circa 194 stati riconosciuti dall’ONU. Il tutto mentre guarda lecitamente una gara di cavalli. pic.twitter.com/6JlO8M6nxP — Friedkinismo (@Friedkinismo11) October 17, 2023