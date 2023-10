Scommesse, ci sono le puntate sul Milan: cosa rischia Sandro Tonali

SportFair

La posizione di Sandro Tonali non è di certo buona. Il calciatore italiano, ex Milan, attualmente al Newcastle, è coinvolto nello scandalo scommesse, e ieri è stato ascoltato dalla pm in un lungo interrogatorio, durante il quale ha confessato di aver scommesso sul calcio.

Tra le ammissioni di Tonali, però, ce ne sarebbe una ancor più grave: sembra infatti che l’italiano abbia confessato di aver puntato anche sul suo Milan.

l calciatore del Newcastle potrebbe “salvarsi” dal reato di illecito sportivo poichè avrebbe puntato sul suo Milan quando lui non era tra i convocati e quindi le sue giocate non avrebbero influito sulla sua prestazione in campo.

Tonali quindi resta al momento colpevole di aver scommesso sul calcio, ma le puntate sui rossoneri non lo mettono in una buona posizione. Il calciatore spera di poter risolvere la faccenda come il suo collega Fagioli, e di avere una pena ridotta col patteggiamento, ma la sua situazione è un po’ più delicata rispetto al calciatore bianconero.

Tonali, infatti, qualora venissero confermate le puntate sul Milan, andrà incontro ad una sanzione di almeno 3 anni, dunque, col patteggiamento, dovrà scontare almeno 12 mesi di squalifica sul campo e 6 di prescrizioni alternative.