Scommesse, ribaltone sul caso Barella: la nuova versione della fonte di Corona

E’ sempre più giallo sul caso scommesse nel mondo del calcio e nelle ultime ore hanno fatto rumore le notizie sul coinvolgimento nella vicenda di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter. “Su specifica domanda di Antonio i presenti rispondono menzionando i nomi di Lamela, Gyasi, Barella”, l’affermazione della fonte di Corona, Maurizio Petra, in un’intervista a ‘La Verità’.

La reazione del calciatore nerazzurro è stata furiosa: “da un giornale che si chiama ‘La Verità’ ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci”, lo sfogo sui social del centrocampista.

La fonte di Corona cambia versione

A distanza di poche ore la fonte di Corona è tornata a parlare, sempre a ‘La Verità’, e il dietrofront è clamoroso. “Sul nome di Barella mi sono sbagliato, Antonio e Zaniolo parlano di altri giocatori. Voi (de La Verita n.d.r.) non c’entrate niente, avete riportato quello che ho detto e scritto. Per questo errore mi voglio scusare con Barella. Ho sbagliato a nominarlo ma mi sono confuso perchè in questi giorni è stato molto citato”.