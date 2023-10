Scommesse, “pensavo di chiedere scusa ma…”: la sfuriata social di Fagioli

SportFair

Pensava di chiedere scusa Nicolò Fagioli. Non soltanto ai tifosi della Juventus, ma anche a tutti gli appassionati di calcio. Si è autodenunciato, è stato il primo calciatore a farlo, ammettendo di aver scommesso sullo sport e sul calcio, ma non sulle sue squadre. Il centrocampista bianconero si è indebitato a causa della ludopatia, è stato minacciato, ha passato momenti difficili.

Pensava di chiedere scusa, dopo lo scandalo portato alla luce da Corona e citato su tutti i giornali. Pensava di farlo, ma non lo farà. Il motivo lo spiega sui social.

Lo sfogo

Attraverso una storia Instagram Fagioli punta il dito contro il tritacarne mediatico avviato nei suoi confronti: “pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l’errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono su di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità… o forse meglio, solo per conquistare due visualizzazioni in più. Presto parlerò“.