Scommesse, Fabrizio Corona senza freni su Zaniolo: pubblicata la telefonata | VIDEO

E’ un terremoto nel mondo del calcio e le ultime rivelazioni potrebbero portare gravi conseguenze. Il riferimento è al caso delle scommesse: dopo Fagioli della Juventus, nella bufera sono finiti altri due calciatori: Tonali del Newcastle e Zaniolo dell’Aston Villa. Gli ultimi due giocatori hanno lasciato il ritiro della Nazionale dopo il blitz delle Forze dell’Ordine. Fabrizio Corona rincara la dose e svela altri dettagli sull’attaccante Zaniolo.

“Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo”, queste le sue parole riportate da dillingernews.it. Poi è stato pubblicato anche l’audio della telefonata.

“Zaniolo ha giocato sulla Roma in Coppa Italia quando era infortunato” pic.twitter.com/4EU6dCBWt9 — Alessandro (@90ordnasselA) October 12, 2023