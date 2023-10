Scommesse, Corona svelerà in tv nuove prove su un calciatore: nome, quando e dove

SportFair

Ormai non si parla d’altro. Il calcio italiano è stato travolto, in un momento di apparente tranquillità dovuto alla pausa per le nazionali, dal caso legato alle scommesse sportive su piattaforme illegali che alcuni dei protagonisti del pallone avrebbero effettuato. Fagioli della Juventus si è autodenunciato, Tonali e Zaniolo avrebbero dato una versione dei fatti differente rispetto alle verità formulate da Fabrizio Corona.

L’ex “Re dei paparazzi” ha alzato il velo su una vicenda piuttosto burrascosa e non ha l’intenzione di fermarsi. Dopo aver annunciato attraverso i social nomi e novità, adesso è pronto a cambiare media.

Corona in tv

Fabrizio Corona è pronto a tornare in tv e rivelare succose novità sulla vicenda. Lo farà martedì 17 ottobre, giorno della partita fra Italia e Inghilterra, presso la trasmissione “Avanti popolo” condotta da Nunzia de Girolamo su Rai 3. L’annuncio lo ha dato lo stesso imprenditore intervenuto a “Radio Radio” dichiarando: “martedì andrò da Nunzia de Girolamo e racconterà tutto sulle prove della storia di Zaniolo, con tutti i risvolti. Ho una fonte giornalistica di La Spezia“.