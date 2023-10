Sci, nasce la prima gara transfrontaliera in Coppa del Mondo: di cosa si tratta

SportFair

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’apertura della stagione della velocità. Nel dettaglio inizierà con la “Matterhorn Cervino Speed Opening 2023” sulla Gran Becca che a poco più di un mese è stata presentata oggi a Roma sulla Terrazza Caffarelli.

Dalla Svizzera all’Italia, è stato svelato l’inedito percorso del primo evento transfrontaliero nella storia dello sci alpino. Breuil-Cervinia e Zermatt, Federazione Italiana Sport Invernali e Swiss-Ski sono pronte ad una nuova pagina importante in Coppa del Mondo.

Lo spettacolo è assicurato e l’appuntamento per i tifosi è per il fine settimana dell’11 e 12 novembre con due discese maschili, poi sabato 18 e domenica 19 con altre due gare del circuito femminile. Dal 21 ottobre spazio alla sessione di allenamento vera e propria per tutti i velocisti, che potranno utilizzare tre piste e la parte svizzera della Gran Becca.

“Mai nessuno, prima d’ora, aveva organizzato una gara di sci alpino trasfrontaliera che parte da un paese e arriva in un altro. Ci siamo riusciti con questa Coppa del Mondo”, dicono il vicepresidente della Regione Valle D’Aosta, Luigi Bertschy; l’assessore regionale allo sport e turismo, Giulio Grosjacques; il vicepresidente Speed Opening, Marco Mosso; il presidente Coppa del Mondo Snowboard, Monica Meynet e Federico Maquignaz, Presidente Cervino Spa.

“Chiusa la parte di pianificazione, ora è il momento di entrare in azione”, le parole di Mosso, mentre per Maquignaz è “una soddisfazione veder realizzare questo progetto nato dalla chiacchierata di alcuni amici”. L’obiettivo è quello di “mettere in piedi un evento di alta qualità” ha precisato Julen, specificando come “il ghiaccio sia in perfette condizioni”.