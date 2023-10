Sci alpino, i 10 convocati dell’Italia per la prima gara transfrontaliera della storia

SportFair

La Coppa del Mondo è sci è iniziata da Soelden (Austria) con l’apertura affidata al gigante. In campo femminile si è registrata la vittoria di Lara Gut-Behrami davanti a Federica Brignone mentre la prova maschile è stata cancellata a causa del forte vento.

E’ alta l’attesa per l’opening di velocità a Zermatt-Cervinia, in programma nel fine settimana 11-12 novembre. Previste due discese libere. Sarà un appuntamento inedito perché si tratterà per la prima volta nella storia di una gara transfrontaliera con partenza in Svizzera e arrivo in Italia.

Al via delle prove 10 azzurri: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.