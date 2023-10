Sci, a Soelden i due giganti inaugurali della Coppa del Mondo: i 15 azzurri al via

SportFair

Saranno 15 (sette donne e otto uomini) gli azzurri in gara nel prossimo weekend a Soelden (Austria), che ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Sul ghiacciaio del Rettenbach sono previsti due slalom giganti. Quello femminile andrà in scena sabato 28 ottobre mentre quello maschile è in programma per domenica 29 ottobre. In entrambe le prove la prima manche scatterà alle ore 10.00 mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.00.

Tra le donne spazio a Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Elena Curtoni, Elisa Platino e Asja Zenere.

Tra gli uomini, invece, saranno della gara Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle.

L’Italia può storicamente vantare tre successi sulla pista austriaca, tutti maturati al femminile grazie a Denise Karbon (2007), Federica Brignone (2015) e Marta Bassino (2020). Al maschile, infine, i migliori piazzamenti sono quelli di Massimiliano Blardone e Manfred Moelgg, secondi rispettivamente nel 2004 e nel 2012.