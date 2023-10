Scandalo scommesse, colpo di scena Zalewski: la fonte di Corona ritratta?

SportFair

Nicola Zalewski è l’unico dei 4 nomi fin qui coinvolti nel caso scommesse online su piattaforme illegali che non ha ricevuto alcun avviso di garanzia e non risulta fra gli indagati. Il calciatore della Roma, si dice, voglia presentare, addirittura, una querela nei confronti di Fabrizio Corona che ha fatto il suo nome nei giorni scorsi, legandolo alla vicenda. E potrebbe avere ragione.

La fonte cambia versione?

Intervenuto ai microfoni del “Cerbero Podcast”, la presunta fonte di Fabrizio Corona ha fatto un passo indietro: “l’informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20.000 euro per un’informazione senza arte né parte. Ho accettato perché in difficoltà economica. Ma ho capito che è immorale“.

Corona resta sicuro

Intervenuto ai microfoni del programma radio “La Zanzara”, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Zalewski smentisce, il protagonista dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Martedì sera porterò le prove nella trasmissione di Nunzia De Girolamo dopo la partita dell’Italia“.