Sassate degli ultras al pullman del Lione: paura per l’allenatore Fabio Grosso | FOTO e VIDEO

Momenti di follia in Francia, prima della partita di Ligue 1 tra Marsiglia e Lione. Fuori dallo stadio il pullman della squadra ospite è stato più volte fermato prima di diventare oggetto di un lancio di sassi. Il lato destro del veicolo ha subito i danni maggiori con diversi finestrini distrutti.

Ad avere la peggio è stato Fabio Grosso. Il tecnico italiano è sceso dal pullman sanguinante, mentre il suo vice Raffaele Longo è stato colpito ad un occhio.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.

Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023