Sainz non c’è, subito un incidente al via: il VIDEO della partenza del GP del Qatar

Semafori spenti a Losail, dove oggi inizia una parte del Mondiale di Formula 1 che sa solo di formalità. Max Verstappen ha infatti festeggiato ieri il suo terzo titolo iridato consecutivo nella gara Sprint, ma vorrà sicuramente chiudere in bellezza, vincendo ancora tante gare.

Inoltre alle sue spalle, nella classifica iridata, i suoi colleghi lotteranno ancora per le posizioni migliori, con le Ferrari che vogliono avvicinarsi il più possibile alle Mercedes.

Domenica sfortunata per il team di Maranello, ma anche per le Frecce Argento. Carlos Sainz, infatti, non ha preso parte al Gp del Qatar di oggi a causa di una serie di problemi alla monoposto, impossibile da sistemare in tempo per la gara.

Al via, poi, le due Mercedes sono state protagoniste di un incidente: un contatto tra le due monoposto ha messo ko Hamilton, mentre Russell potrebbe proseguire la sua gara dopo un pit stop durante la safety car.

Listos…. café ☕️ o cerveza 🍺??

Veamos 👀!!#QatarGP (💵)@SChecoPerez ya no se no que pedo 😠😡😡🤯.@Max33Verstappen campeón mundial 🥇!!

WOW !! Madrazo de MB 🤯

🏎️ 🏎️🏎️ 🇲🇽 🏁 pic.twitter.com/uXXJdyvPNF — Manuel /✖️ (@ManuelRojano17) October 8, 2023