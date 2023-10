Ryder Cup, rissa sfiorata nel parcheggio: McIlroy è una furia | VIDEO

SportFair

La Ryder Cup si è conclusa a favore del Team Europe, in grado di trionfare dopo l’ultimo punto conquistato da Fleetwood. Non solo spettacolo ed emozioni, ma anche tensione e discussioni. Si è infatti registrato un momento di nervosismo al Marco Simone di Roma.

Rory McIlroy si è infuriato: “è il momento più antisportivo che abbia mai provato in tutta la mia carriera. LaCava non si è comportato come un golfista professionista dovrebbe. Io ho lasciato che Patrick colpisse i suoi putt, mentre lui non ha fatto la stessa cosa con me.

Non è così che si dovrebbe giocare a questo gioco. Né da un giocatore, né da un caddie, né da nessuno. Ho pensato che fosse completamente irrispettoso. Questo episodio è la cosa che mi ha fatto più infuriare in tutta la mia carriera”.

Rory McIlroy ha avuto modo di sfogarsi in un parcheggio con con Jim “Bones” Mackay: “stavo per lasciare la borsa ed entrare nello spogliatoio americano perché ero infuriato, ma Shane mi ha trattenuto dal farlo. Il primo americano che ho visto è stato Bones Mackay e so che lui è vicino a Joe, quindi gli ho detto tutto ciò che pensavo sul comportamento tenuto dal suo amico. LaCava ha provato a contattarmi in seguito, per chiarire. Ma è bene che tutto ciò si chiarisca dopo questa Ryder Cup”.