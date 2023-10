Tony Cairoli e KTM si separano: la rottura dopo 13 anni e 6 titoli vinti

SportFair

E’ terminata, dopo 13 splendidi anni, la storia d’amore tra Tony Cairoli e KTM. Il pilota siciliano, diventato team manager della squadra Red Bull KTM, è pronto per iniziare una nuova avventura lontano dal marchio.

6 titoli vinti da pilota e uno da team manager non bastano per proseguire una collaborazione durata 13 anni. KTM ha annunciato oggi la separazione da Cairoli in una nota stampa.

Il comunicato KTM

Una lunga e fruttuosa collaborazione si conclude quest’anno quando KTM e Tony Cairoli si separeranno per perseguire nuovi obiettivi professionali per il 2024.

Il siciliano è entrato a far parte della Red Bull KTM Factory Racing alla fine del 2009 e ha avuto un impatto immediato nella sua prima stagione nel 2010; vincendo il titolo MX1 (ora “MXGP”) con la KTM 350 SX-F e poi aggiungendo altre quattro corone consecutive. Ha poi vinto il campionato 2017 con la KTM 450 SX-F ed è stato un popolare ambasciatore della squadra, dell’azienda e dello sport per dodici anni fino al suo ritiro dal Gran Premio alla fine del 2021.

Tony è passato al ruolo di Team Manager per la Red Bull KTM Factory Racing per il 2023 e ora ha deciso di portare la sua carriera post-gara in una direzione diversa.

KTM e tutti i membri del Pierer Mobility Group desiderano ringraziare Tony per la sua energia, la sua eccellenza e per i ricordi indimenticabili del motocross.

Il futuro di Cairoli

Tony Cairoli potrebbe iniziare una nuova collaborazione con Ducati, come pilota, tester e ambasciatore. Si attende l’ufficialità.