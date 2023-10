Le rivelazioni di Milly Carlucci sulla malattia di Wanda Nara

SportFair

Si avvicina l’inizio della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, programma televisivo molto seguito. Una grande protagonista sarà sicuramente Wanda Nara, showgirl e moglie dell’attaccante Mauro Icardi. L’argentina ha scoperto da poco una brutta malattia e, come dichiarato in un’intervista a ‘Oggi’, la sua intenzione è quella di svolgere una vita il più normale possibile.

Milly Carlucci, ospite nella puntata de La Vita in Diretta, ha parlato proprio della malattia dell’argentina: “la malattia lei la tiene a bada perché non è in una forma così drammatica da impedirle di scendere in pista, ma quando tu hai una malattia cronica e conclamata è meno semplice, diciamo che è meglio essere sani.

È una donna contemporanea che appena può scappa, i figli vivono a Istanbul, è il percorso di una donna che non ha paura di stare in un ambiente maschile e maschilista come quello del calcio, che va dritta per la sua strada di vincere pregiudizi e luoghi comuni”.