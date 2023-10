Retroscena Bagnaia in Indonesia: quella cazziata della fidanzata…

SportFair

“A volte la gente parla troppo, serve attendere i risultati“. Pecco Bagnaia, non proprio un tipo vulcanico e fumantino, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa al termine del GP dell’Indonesia. Il motivo è presto detto. Dopo un’intera stagione passata al vertice, nelle ultime gare, fra due cadute e qualche acciacco fisico, ha visto il vantaggio che lo separava da Martin ridursi fino a diventare svantaggio nella Sprint Race del sabato. E giù critiche. Alle quali Bagnaia ha risposto in pista.

La cazziata

In Indonesia a cadere è stato Martin, mentre si trovava in testa. Bagnaia ne ha approfittato vincendo la gara ed effettuando il controsorpasso in classifica. Non era facile, visto il momento e qualche certezza che sarebbe potuta venir meno. Il ruolo dei suoi affetti più cari è stato decisivo.

“Sono stato aiutato dalle persone che mi vogliono bene. Aiutato ma anche ‘cazziato’, dalla mia fidanzata Domizia, lo fa quando vede che non riesco a dare il massimo. Ma poi il discorso è caduto su ciò che lei stava facendo a casa, mi ha aiutato ad allontanare i pensieri negativi“, ha svelato.

Importante anche la chiacchierata con Valentino Rossi, ‘consigliere’ per eccellenza di Pecco. “Cerco di circondarmi di persone che mi vogliono bene e devo dire che sono fortunato, perché ne ho veramente tante. Mi ha fatto bene sfogarmi. Dopo lo spaventoso incidente di Barcellona ne abbiamo passate tante, c’era bisogno di un risultato così“, ha concluso il pilota Ducati.