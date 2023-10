Reggio Calabria-Salerno, vita da pendolare: la scelta di cuore di Pippo Inzaghi

SportFair

È la storia di tanti fuori sede, specialmente al Sud: il cuore in un posto, la carriera in un altro. La pendolarità come condizione di esistenza. Pippo Inzaghi sarà, senza dubbio, il più famoso della categoria.

Il nuovo allenatore della Salernitana si trasferirà, comprensibilmente, a Salerno al fine di seguire la squadra pronto all’esordio in Serie A già nel prossimo weekend, ma appena possibile tornerà a Reggio Calabria in treno.

La scelta di cuore

No, non è una di quelle frasi fatte. Pippo Inzaghi è rimasto davvero legato a Reggio Calabria. La Reggina, prima della tragedia sportiva estiva e della doppia retrocessione dalla B alla D, gli aveva fatto tornare il sorriso dopo un periodo buio, la città lo aveva accolto, non come una star, ma come un reggino doc, lui si è integrato perfettamente.

La compagna Angela Robusti e i figli resteranno nella casa che si affaccia sul Lungomare Falcomatà, Pippo farà ritorno ogni qualvolta gli impegni sportivi glielo consentiranno.

“Avevamo deciso di rimanere qui, la famiglia resta qui e io tornerò. – ha dichiarato – So che i tifosi della Reggina saranno i miei primi tifosi” anche alla Salernitana, visto il gemellaggio fra le due tifoserie. Su StrettoWeb la video-intervista completa.