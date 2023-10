Quanto è stato pagato Fabrizio Corona in Rai? Il cachet da capogiro

SportFair

Fabrizio Corona è l’uomo del momento. In Italia, quantomeno sportivamente parlando (e non solo), quello dell’ex ‘fotografo dei vip’ è il nome sulla bocca di tutti. Le sue rivelazioni in merito al caso scommesse che ha investito il calcio italiano gli hanno dato un nuovo slancio di popolarità social e televisiva.

Se, infatti, con la sua strategia aggressiva e dirompente, online ha fatto breccia facilmente, anche la tv è tornata a mostrare un forte interesse verso il controverso personaggio di Fabrizio Corona che, nel giro di pochi anni, è passato dall’essere il protagonista degli scandali al sedersi comodamente dall’altra parte. “Si è chiuso un cerchio“, lo ha affermato anche lui uscendo dalla questura di Milano dopo essere stato ascoltato come persona informata dei fatti.

Il cachet in Rai

L’imprenditore catanese è stato ospite in Rai a “Domenica In” con Mara Venier, poi intervistato a “Belve” con Francesca Fagnani e tornerà questa sera ad “Avanti Popolo“, ospite di Nunzia De Girolamo per fare “il 15% di share“. Grande attesa per la puntata di questa sera in cui rilascerà nuove prove sul caso scommesse.

Rivelazioni lautamente ricompensate. Secondo quanto trapelato dalle informazioni dell’ufficio stampa Rai, Fabrizio Corona sarebbe stato pagato 12.000 euro per presenziare a “Domenica In” e altri 12.000 euro per “Belve”, mentre l’ospitata ad “Avanti Popolo” gli dovrebbe fruttare circa 8-10.000 euro. Un totale che dovrebbe raggiungere i 34.000 euro.

La conferma di Corona

Intervenuto ai microfoni del programma radiofonico “La Zanzara”, Corona ha parlato del suo cachet: “è giusto che mi paghino per fare informazione, farò un grandissimo risultato di share. Parte del cachet lo devolverò a una società che si occupa di ludopatia. 30 mila euro di cachet? Di più, 34 credo“.

Le polemiche

Forti le proteste espresse dall’opposizione in merito al cachet guadagnato da Fabrizio Corona in Rai. Come si legge su “Il Messaggero”, la prima a esporre le proprie critiche è stata Francesca Bria, consigliere d’amministrazione in quota PD. A ruota anche il consigliere Alessandro Di Majo, rappresentante dei Cinque Stelle, che avrebbe anche intenzione di coinvolgere la commissione di Vigilanza; il deputato Angelo Bonelli che ha annunciato di voler portare il caso in Parlamento, depositando un’interrogazione urgente che dovrà chiarire a quanto ammonta il cachet concesso a Corona.