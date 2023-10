“Quando i dottori me l’hanno detto…”, Donati lascia il tennis: il post è malinconico

SportFair

Matteo Donati saluta il tennis. Il tennista italiano, classe 1995, ha annunciato sui social il suo addio forzato. L’azzurro, che nella sua carriera è riuscito a raggiungere il 159° posto nel ranking mondiale, è costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico, che non potrà risolvere.

L’annuncio di Matteo Donati

“Ci ho messo un po’ di tempo per accettare la brutta notizia di qualche mese fa quando i dottori mi hanno detto che purtroppo il mio gomito non riuscirà più a sostenere lo stress a cui è sottoposto giornalmente. In questi ultimi 4 anni nei quali ho dovuto sottopormi a 3 interventi chirurgici sono stati più i momenti difficili di quelli belli. Oggi, in modo forzato, sono costretto a salutare il tennis giocato. È stato tutta la mia vita, da quando ho preso in mano per la prima volta la racchetta dai miei 5 anni fino ad oggi. Questo sport mi ha dato tanto, tutto, mi ha fatto vivere momenti indimenticabili e mi ha insegnato ad affrontare le difficoltà sempre a testa alta. Ringrazio con tutto il mio cuore le persone e i miei amici che ognuno a modo suo mi ha aiutato e sostenuto durante tutta la mia carriera. Un grazie speciale alla famiglia Puci che da 10 anni mi fa sentire come se fossi a casa. Siete e sarete per sempre la mia seconda famiglia. Grazie Chicco per il tuo affetto e Marco Rivoira per il tuo sostegno quotidiano. Un immenso ed indescrivibile grazie a mia mamma, mio fratello e mio zio, perchè senza di voi tutto ció sarebbe stato solo un lontano ed irraggiungibile pensiero. GRAZIE TENNIS 💙🙏🏻“, queste le parole del tennista italiano.