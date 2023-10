Quando Fagioli ha iniziato a scommettere? La prima rivelazione di Corona

SportFair

Fabrizio Corona svela le prime indiscrezioni sullo scandalo scommesse. Ad ‘Avanti Popolo’ la rivelazione è sul centrocampista Nicolò Fagioli, calciatore della Juventus.

“Quando io ho pubblicato la notizia, la Juventus lo ha subito tolto per cercare di recuperarlo. Non è vero che è andata subito in Figc, va 10-15 giorni dopo. Fagioli sono sei anni che giocava, le persone che gli dovevano i soldi sono andati fuori dal ritiro della Juventus. Un suo amico mi ha detto che alle medie e al liceo già scommetteva. E’ malato di ludopatia”.