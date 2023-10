Formula 1, Born in the USA: Leclerc in pole position ad Austin, beffato Verstappen! 

SportFair

I discorsi per la classifica piloti e per il titolo Costruttori sono già chiusi, lamentele da inoltrare a Max Verstappen e la Red Bull, ma il calendario della Formula 1 prosegue con un interessante appuntamento negli Stati Uniti.

Tanti i discorsi ancora in sospeso: in ballo le restanti posizioni nelle rispettive classifiche; la Ferrari che vuole dimostrare di essere realmente migliorata e dare un segnale per la prossima stagione; Perez si gioca le ultime chance per salvare il sedile in Red Bull; Verstappen mette nel mirino la 50° vittoria. Ci sarà da divertirsi!

Le qualifiche regalano già i primi botti: Charles Leclerc firma una pole position clamorosa, Max Verstappen mastica amaro, Alonso fuori dal Q3 per la prima volta in stagione. Non sono mancate le emozioni. Di seguito il racconto.

Q1

Subito grande colpo di scena nel primo stint delle qualifiche. Doppietta poco invidiabile per le Aston Martin con Alonso (fuori per la prima volta dal Q3 in stagione) e Stroll entrambi out. Hulkenberg primo degli esclusi a causa di un giro cancellato. Niente da fare anche per Albon e Sargeant. Miglior giro per Lewis Hamilton i 1:35.091. davanti a Norris e Verstappen. Quarto Sainz, nono Leclerc.

Q2

Rischio doppia eliminazione anche per le Mercedes che nel Q2, all’ultimo giro utile, firmano il 3° tempo con Hamilton e il 9° con Russell. Sul filo del rasoio anche Perez che chiude 10°. Miglior tempo a Leclerc in 1:35.004 davanti a Verstappen, Sainz è 4°. Eliminati: Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen e Ricciardo.

Q3

Grande battaglia, a limare decimo dopo decimo. Charles Leclerc firma il miglior tempo di 1:34.723 che gli vale una clamorosa pole position. Max Verstappen riesce anche a togliergliela, ma perde il posteriore, sconfina sul ‘green’ e si ritrova 6° con un super giro cancellato. Norris completa la prima fila, Sainz in 4ª posizione dietro a Hamilton. Sarà un GP scoppiettante!

La gioia di Leclerc

Nel post qualifiche Charles Leclerc ha commentato così la pole position guadagnata: “abbiamo fatto un grande lavoro come team. Sappiamo che nel weekend sprint è importante avere delle FP1 pulite e ce l’abbiamo fatta. Siamo partiti con delle forti basi. La macchina ha dato, fin da subito, buone sensazioni. Io sono stato contento per tutte le qualifiche. Nell’ultimo giro ho commesso qualche errorino, ma sono contento di partire in pole domenica. Difficoltà in curva 1? È sempre complicata, ma meglio partire davanti che dietro. Adoro questa pista, l’atmosfera che si respira in pista e in città“.