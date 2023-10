Tour de France 2024, la presentazione del percorso: storica partenza dall’Italia, finale inedito

SportFair

Presentato quest’oggi, presso il Palazzo dei Congressi di Parigi, il percorso del Tour de France 2024. La 111ª edizione si appresta a passare alla storia con due straordinarie novità: la prima riguarda la Grande Partenza dall’Italia, precisamente da Firenze, storica prima volta, a 100 anni dalla vittoria di Ottavio Bottecchia; la seconda riguarda il finale a Nizza e non a Parigi (che preparerà i GIochi Olimpici).

Si comincia il 29 giugno, tappa finale il 21 luglio. In totale i ciclisti dovranno percorrere 3492 km. Vediamo nel dettaglio il percorso.

La Grande Partenza dall’Italia

Tre tappe e mezzo in Italia (e a San Marino). Si parte con la Firenze-Rimini (206 km), frazione dedicata agli attaccanti. Poi 200 m da Cesenatico a Bologna, tappa abbastanza mossa. Terza frazione (229 km, la più lunga in assoluto) da Piacenza a Torino, dedicata ai velocisti. Nel quarto giorno si parte da Pinerolo per lasciare, definitivamente, l’Italia. Nell’articolo sottostante il dettaglio delle altimetrie.

La prima settimana

Quarta tappa in salita con Sestriere, Monginevro e Galibier. La settima tappa presenta il primo attacco al tempo con la crono individuale: 25 km da Nuits Saint Georges a Gevrey-Chambertin. Nella nona frazione, 1999 km con partenza e arrivo a Troyes, arriva il temuto sterrato: 32.2 km divisi in 14 tratti.

La seconda settimana

Dopo il primo giorno di riposo, previsto per lunedì 8 luglio, si riparte con l’11 tappa che presenta la scalata al Massiccio Centrale con traguardo a Le Lioran. Successivamente sarà la volta dei Pirenei: traguardo a Pau prima degli arrivi in quota a Saint Lary Soulan (Pla d’Adet) e Plateau de Beille.

La terza settimana

Lunedì 15 luglio secondo e ultimo giorno di riposo. Poi si parte con la settimana finale. Arrivi in salita a Isola 2000 (terz’ultima tappa) e Col de la Couillole (penultima). La cima più alta da scalare arriva alla terz’ultima frazione, si tratta del Col de la Bonette, 2800 metri. Per l’ultima frazione, come detto, niente chance per velocisti sui Campi Elisi, ma una cronometro mossa di 34 km da Monaco a Nizza.