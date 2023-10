Preolimpico Volley, Italia in scioltezza: 3-0 all’Ucraina

SportFair

Una buona Italia conquista il terzo successo in altrettanti incontri di questo torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici in corso di svolgimento in Brasile. Oggi Giannelli e compagni hanno avuto la meglio sull’Ucraina con il punteggio di 3-0 (25-23, 25-16, 25-16) al termine di un match nel quale il gioco è apparso più fluido rispetto alle due precedenti uscite con Repubblica Ceca e Qatar. Anche oggi il CT azzurro ha avuto un importante contributo dalla sua panchina (nelle prime due uscite il martello Rinaldi) con Mosca che è entrato al posto di Sanguinetti al centro.

Nel complesso buona anche la prova della squadra a muro.

Per quanto riguarda le formazioni, solito schieramento per gli azzurri con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Sanguinetti i centrali, Balaso libero. L’Ucraina ha invece schierato Synytsia in palleggio, Tupchii opposto, Poluian e Kovalov schiacciatori, Semeniuk e Shchurov centrali, Kanaiev libero.

Il racconto di Italia-Ucraina

L’andamento del primo set è stato in linea con quanto già visto nei precedenti incontri con un sostanziale equilibrio tra le due squadre fino alle fasi conclusive del parziale con gli azzurri che sono riusciti ad amministrare un minimo vantaggio (+3) poi tradottosi nel 25-22 che è valso l’1-0. Nel complesso buona la fase a muro (5) per Giannelli e compagni che meritatamente si sono portati in vantaggio.

Nel secondo set l’Italia ha giocato a strappi dando l’idea di poter allungare nel momento in cui decideva di accelerare. Importante il break di metà parziale quando Giannelli e compagni si sono trovati sul +6 (18-12), riuscendo poi ad amministrare la situazione fino al 25-16 conclusivo che ha decretato il 2-0. Durante il parziale ingresso in campo per Mosca al posto di Sanguinetti.

Nel terzo, azzurri ben concentrati e decisi a chiudere la pratica nel minor tempo possibile: il 25-16 ha decretato la conclusione di un match che ha messo in mostra una squadra apparsa più in palla delle precedenti uscite.