Preolimpico Volley, l’Italia si rimette in marcia: 3-0 all’Iran

L’Italia ha conquistato la sua quarta vittoria nel torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici: oggi gli uomini di De Giorgi hanno avuto ragione dell’Iran con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-22, 25-23) al termine di una gara vinta con merito anche se a volte caratterizzata da un po’ di alti e bassi. Importante era comunque tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto con la Germania. Domani si torna in campo contro Cuba.

De Giorgi ha cambiato qualcosa nella formazione iniziale inserendo Sbertoli al posto di Giannelli in palleggio e Rinaldi al posto di Lavia come schiacciatore. Per il resto solito schieramento con Romanò opposto, Michieletto altro martello, Galassi e Sanguinetti centrali, Balaso libero. L’Iran, che ne frattempo ha dovuto fare i conti con le dimissioni del suo commissario tecnico Behrouz Ataei e che dunque sarà guidato dal suo vice Alireza Toko Kian, è stato schierato con Javad in palleggio, Kazemi opposto, Jelveh e Mohammad centrali, Esfandiar e Nasri schiacciatori, Hazrat libero.

Nel primo set la partenza degli azzurri è lanciata (6-1, 10-3) ma nonostante l’ottimo vantaggio accumulato con il passare dei minuti anziché prendere coraggio, i ragazzi di De Giorgi hanno commesso qualche errore di troppo che ha finito per condizionare l’andamento di un parziale che sembrava essere a senso unico. Ciò che ne è derivata è stata una inaspettata parità sul 21-21, ma fortunatamente gli azzurri si sono ricompattati nel momento più difficile e sono riusciti a fare proprio il set sul 25-22.

Secondo set molto simile al primo, con gli azzurri subito avanti (10-3, 13-7), ma poi causa una serie di errori parità raggiunta dagli iraniani prima sul 13-13 e poi sul 16-16 prima addirittura del vantaggio iraniano arrivato sul 17-16 (prima volta avanti nel match). Le squadre hanno continuato a darsi battaglia (21-21) fino alle battute conclusive quando tre muri consecutivi di Rinaldi hanno piazzato il break rivelatosi decisivo: 25-22 e 2-0 ancora con Rinaldi protagonista autore del punto conclusivo.

Nel terzo, iraniani decisi a non cedere il passo tanto facilmente e gara davvero combattuta fino alle battute conclusive (19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23) quando gli azzurri sono riusciti a fa loro set e match.

Tabellino ITALIA-IRAN: 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)

ITALIA: Rinaldi 15, Michieletto 10, Sanguinetti 3, Romanò 11, Rinaldi 15, Galassi 7, Balaso (L). Giannelli, Mosca 6. N.e: Bottolo, Lavia, Bovolenta, Cortesia, Scanferla (L). All. De Giorgi

IRAN: Jelveh 4, Kazemi 14, Esfandiar 5, Javad 4, Mohammad 2, Nasri 10, Hazrat (L). Amin, Vadi, Hossein 2. N.e: Salehi, Mousavi, Salehi A., Shahrooz. All. Alireza

Arbitri: Macias (MEX), Simonovic (SUI)

Durata set: 26’, 28’, 27’.

Italia: 4 a, 18 bs, 13 mv, 25 et.

Iran: 2 a, 14 bs, 6 mv, 23 et.