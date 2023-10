Preolimpico Volley, prima sconfitta dell’Italia: la Germania ribalta il pronostico

SportFair

Prima sconfitta per la Nazionale Maschile nel torneo di qualificazione olimpica in corso di svolgimento in Brasile. Oggi gli azzurri sono stati battuti 3-1 (26-24, 18-25, 25-20, 25-23) dalla Germania al termine di un incontro caratterizzato da troppi errori e durante il quale gli uomini di De Giorgi non sono stati in grado di esprimersi ai loro livelli.

Per quanto riguarda le formazioni, Italia con il consueto schieramento che prevede Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Lavia e Michieletto la coppia di schiacciatori, Galassi e Sanguinetti centrali con Balaso libero. La Germania – che proprio in nottata ha cambiato un giocatore in lista inserendo Zimmermann al posto dell’infortunato Lukas Kampa – è stata schierata con Tille in palleggio, Grozer opposto, Reichert e Schott schiacciatori, Brehme e Krick centrali, Zenger libero.

Primo set equilibrato giocato punto su punto fino alle battute finali con la Germania in grado di portarsi sul 24-21. A quel punto però un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di impattare la situazione sul 24-24. Proprio sul più bello però prima un attacco di Grozer e successivamente un errore dell’Italia ha regalato ai tedeschi l’1-0 grazie al 26-24 conclusivo che ha lasciato più di un rammarico per come è maturato.

Nella seconda frazione gli azzurri sono partiti decisamente meglio mostrando una maggiore fluidità di gioco; la maggior brillantezza del gioco ha consentito a Giannelli e compagni di accumulare un buon margine di vantaggio (+5) poi amministrato fino alla conclusione senza particolari patemi: 25-18 e parità sull’1-1 .

Terzo set di nuovo all’insegna dell’equilibrio con gli azzurri molto fallosi e tedeschi invece più precisi. A quel punto De Giorgi ha provato a cambiare qualcosa inserendo Rinaldi al posto di Michieletto con la Germania avanti nella fase clou (+5, 22—17) e in grado di gestire fino al 25-20 complice, ancora una volta, un’Italia molto fallosa.

Nel quarto di nuovo Michieletto in campo, ma nel complesso la situazione è rimasta invariata con Giannelli e compagni non in grado di giocare al massimo delle loro potenzialità. Sul 14-10 in favore della Germania De Giorgi ha cambiato la diagonale inserendo Sbertoli e Bovolenta, doppio cambio preceduto da quello di Rinaldi con Lavia.

I cambi effettuati hanno sì sortito una discreta reazione ma i tedeschi sono riusciti ad avere la meglio per 3-1 grazie al 25-23 che ha decretato la conclusione di set e match.