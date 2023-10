Preolimpico Volley, l’Italia si conferma: netto successo contro il Qatar

SportFair

Secondo successo per la Nazionale italiana Maschile nel Torneo di Qualificazione ai Giochi Olimpici del 2024 in corso di svolgimento in Brasile. Oggi pomeriggio (serata italiana) i ragazzi di De Giorgi hanno avuto la meglio sul Qatar con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 25-19). Gara senza particolari emozioni con Giannelli e compagni bravi a fare loro un match contro un avversario apparso non proprio irresistibile. Importante è stato comunque ottenere la vittoria e quindi punti preziosi a caccia di un posto tra le prime due di un raggruppamento che come preannunciato alla vigilia si sta dimostrando equilibrato con nessuna delle squadre intenzionata a cedere facilmente il passo.

Per ciò che riguarda la gara, l’Italia è stata schierata con la stessa formazione di ieri che ha previsto la diagonale Giannelli-Romanò, Sanguinetti e Galassi centrali, Michieletto e Lavia gli schiacciatori con Balaso libero.

Qatar con Milos palleggiatore, Mubarak opposto, Renan e Raimi schiacciatori, Pape e Belal centrali e Naji libero. Già nel primo set, con il punteggio acquisito sul 22-17 in favore degli azzurri, De Giorgi ha concesso minuti in campo a Rinaldi subentrato a Lavia. Per ciò che riguarda la cronaca, Giannelli e compagni sono stati bravi ad amministrare la situazione generale portandosi sull’1-0 grazie al 25-19 conclusivo ottenuto senza particolari sussulti.

Nella seconda frazione ancora Rinaldi in campo con le squadre vicine nel punteggio fino all’11-10, momento in cui gli azzurri hanno piazzato un break valso il +4 (15-11); vantaggio poi amministrato seppur con qualche sbavatura fino al 25-20 che ha decretato il 2-0. Nel terzo e ultimo set De Giorgi ha confermato gli stessi uomini che hanno gestito il loro margine di vantaggio (+6 sul 14-8) dopo l’iniziale equilibrio fino al 25-19 conclusivo nonostante qualche incertezza.