Preolimpico volley, brutta sconfitta dell’Italia contro Cuba: la situazione si complica

L’Italia cede 1-3 (22-25, 25-21, 25-27, 27-29) contro Cuba e vede affievolire le sue possibilità di conquistare un pass per i Giochi anche se al momento la matematica non condanna ancora gli azzurri. De Giorgi ha cambiato ancora qualcosa in formazione riaffidando la regia della squadra a Giannelli e reinserendo Lavia come martello, ultimo cambio è stato l’inserimento di Mosca al posto di Sanguinetti al centro. Per il resto tutto confermato con Romanò opposto, Michieletto altro schiacciatore, Galassi al centro e Balaso libero.

Cuba schierata con Thondike in palleggio, Herrera opposto, Yant e Lopez gli schiacciatori, Concepcion e Alonso i centrali, Garcia libero.

Primo set in equilibrio fino al 10-9 per i caraibici che progressivamente sono riusciti ad aumentare il loro vantaggio fino ad un massimo di 5 lunghezze, parziale che gestito con il passare dei minuti, però, è bastato ad arrivare al 25-22 che ha chiuso la prima frazione. Nel corso del set ingresso per Bovolenta al posto di Romanò.

Nel secondo set, dopo una prima fase in cui gli azzurri hanno condotto e gestito un discreto vantaggio (+4), i caraibici sono riusciti a farsi sotto impattando la situazione sul prima sul 14-14 e poi sul 18-18. Nel frattempo De Giorgi ha dato spazio a Sanguinetti e nuovamente a Bovolenta con i due giovani azzurri che hanno contribuito attivamente (rispettivamente 3 e 2 punti) al successo del parziale per 25-21 portando la situazione in parità.

Terzo set nel quale le squadre si sono affrontate a viso aperto giocando punto a punto fino alla fase clou della frazione (23-23) quando un ottimo servizio di Bovolenta ha messo in difficoltà la ricezione cubana e da lì il conseguente punto di Lavia che ha portato gli azzurri a servire per il set. Il finale è stato concitato con Giannelli e compagni che, fallito un set ball, hanno finito per cedere ai vantaggi per 27-25 trovandosi nuovamente in inferiorità sul 2-1.

Quarto set nel quale dopo un buon avvio gli azzurri si sono un po’ disuniti permettendo ai caraibici di tornare in parità sul 20-20. Situazione poi protrattasi (21-21, 22-22, 23-23) fino alla fase calda quando una serie incredibile di ribaltamenti di fronte e quattro palle set sprecate dagli azzurri hanno poi visto Cuba vincere al primo match ball sul 29-27.