Pozzecco allo scoperto sulla nuova avventura e sul ruolo da Ct dell’Italia

Gianmarco Pozzecco ha deciso di accettare la proposta dell’Asvel Villeurbanne. “Sono contento, devo ringraziare Petrucci che è uno dei migliori manager sportivi che abbia incontrato. E’ qualcosa che andrà a beneficio anche del mio ruolo di ct”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport sulla nuova avventura e di quella da coach dell’Italia part time.

“Vivo tutto con grande pathos arrivando dal nulla a gestire il Mondiale è stato duro. Mi giocavo tutto in pochi giorni. E’ un’opportunità che vivo con grande entusiasmo e che mi aiuterà a gestire anche l’azzurro con il pre-olimpico. Virtus all’esordio? Il destino ha voluto che incrociassi gli italiani, domenica giochiamo con lo Strasburgo di Cancellieri e Alberani. Sarà un derby per me, ma devo focalizzarmi su altro. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare per migliorare la squadra, non ci sarà spazio per le emozioni. L’inizio è importante, sono due appuntamenti che rispetteremo”, dichiara.

“Tony Parker? Per la prima volta ho un presidente che è più forte di me a giocare a basket… Ho un buon feeling, siamo ex giocatori. Ha voglia e necessità di costruire qualcosa di importante. Spero di potergli dare una mano a raggiungere gli obiettivi. Vuole strutturare il club in stile Nba e lui ha il vantaggio di averla vissuta”.

Pozzecco ha sottolineato che l’avventura con il Villeurbanne non avrà ricadute negative sulla nazionale italiana: “ci sono tante tecnologie che mi permetteranno di visionare i miei ragazzi. Non è un problema essere part-time, mi spiace per le giovanili, anche se darò il mio contributo. Dopo i Mondiali ho chiesto ai giocatori di essere consapevoli di aver giocato un grande torneo. Domani lo chiederò a Pajola. E mando un abbraccio a Polonara. Quando uno decide di allenare ha due possibilità: convincere l’opinione pubblica che stai facendo bene il tuo lavoro o fregartene di quello che si dice e usare le energie per fare al meglio le tue cose. Io ho scelto la seconda”.