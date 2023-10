SportFair

Arriva subito un colpo di scena prima del gran premio in Qatar per il nuovo appuntamento del campionato di Formula 1. Secondo le ultime notizie la SF-23 numero 55 di Carlos Sainz ha accusato un problema alla power unit e in particolar modo all’alimentazione.

Il problema non rimediabile in tempo per prendere il via della gara di Losail. Lo spagnolo, quindi, non prenderà parte alla gara. Il ferrarista aveva chiuso la Sprint del sabato in sesta posizione.