Paula Badosa, una bellezza da Slam: il segreto è nel sorriso | FOTO

Paula Badosa è una delle tenniste più chiacchierate del momento. La spagnola è al centro dei riflettori del gossip per la sua relazione con il collega Stefanos Tsitsipas, coppia più amata del tennis. Dolcissimi sui social e super innamorati, i due sembrano essere in grande sintonia con risvolti positivi tanto in campo quanto nella vita privata.

Oltre alla chimica instauratasi fin da subito, ciò che ha conquistato il giovane tennista greco è stato il fascino di Paula considerata una delle tenniste più belle del circuito. Il suo segreto? Il sorriso.

“Show your teeth”

Paula Badosa, sarà la nuova ambasciatrice ufficiale di Impress, il noto brand europeo di ortodonzia invisibile, completando il suo trattamento per avere un sorriso allineato e sano, per affrontare ogni gara. Un impegno non solo a favore dell’estetica ma anche della salute generale, dell’alimentazione e dello sport.

Paula Badosa è una giovane tennista professionista spagnola che fa parte del circuito femminile ATP e ha già una grande carriera alle spalle: ha raggiunto infatti il 2° posto nella classifica mondiale. Senza dubbio, Paula è diventata subito un modello di riferimento ed una fonte di ispirazione per molte donne, credendo fermamente che salute e sicurezza siano essenziali per dare la migliore versione di sé stessa, dentro e fuori dal campo. Filosofia che condivide con Impress e che si riflette nella nuova campagna “Show your teeth” (“Mostra i denti”) per incoraggiare tutti i pazienti a mostrare grinta, forza e voglia di migliorarsi, nonostante qualsiasi tipo di ostacolo.

Secondo una recente indagine condotta da Impress, infatti, il 49% degli italiani si sente a disagio a causa dei propri denti. Senza dubbio, con questa collaborazione, Impress spera di ispirare migliaia di persone a dare priorità alla propria salute, perseguendo i propri obiettivi con determinazione e, allo stesso tempo, con la sicurezza che deriva dall’avere un trattamento eseguito da équipe mediche di ortodontisti esperti.

“Sono felice di essere testimonial di Impress. Questa collaborazione riflette il mio interesse per la mia salute generale e per lo sport, due cose che grazie a Impress posso unire nella mia vita quotidiana“, spiega Paula Badosa. “Come atleta sfido il mio corpo costantemente e il mio sorriso ne è un riflesso diretto. I periodi di competizione sono momenti in cui devo concentrarmi sulle partite e dare il massimo davanti al pubblico e sapere che non devo preoccuparmi della mia salute, sentendomi libera di mostrarmi per quello che sono in ogni situazione, mi tranquillizza e certamente mi aiuta a concentrarmi”.

Avere un sorriso allineato, soprattutto per un atleta, non è solo una questione estetica: è salute. Un morso disallineato o problemi di malocclusione, come un morso incrociato, interferiscono con il corretto funzionamento della mascella e dei muscoli facciali. Ciò può influire sulla capacità dell’atleta di respirare correttamente, parlare chiaramente o persino deglutire in modo efficiente, il che potrebbe compromettere la capacità di riposo, alimentazione e resistenza.

Pablo de Porcioles, direttore della comunicazione di Impress, commenta: “Siamo molto orgogliosi di aggiungere Paula alla famiglia Impress. Come immagine del brand ma soprattutto come paziente, che per noi è la cosa più importante“. Ed aggiunge: “Vogliamo trasmettere, attraverso la sua esperienza con Impress e la sua impegnativa routine fatta di disciplina, allenamento e viaggi, un messaggio di salute integrale, qualità e comfort, che è quello che i nostri trattamenti offrono a tutti i nostri pazienti“.

Questa collaborazione vuole anche mostrare come i trattamenti possano essere eseguiti e mantenuti anche se si ha uno stile di vita attivo e sportivo, in quanto non influiscono sulla routine del paziente e possono essere eseguiti da qualsiasi parte del mondo, grazie all’ampia rete di oltre 160 cliniche di cui dispone in Europa e negli Stati Uniti.