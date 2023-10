Colpo di scena a Parigi-Bercy: impresa di Safiullin, eliminato Alcaraz!

SportFair

E’ iniziato con il botto il torneo di Parigi-Bercy e si è subito registrato un risultato clamoroso. E’ già finita l’avventura di Carlos Alcaraz, uno dei principali candidati alla vittoria finale. Il grande protagonista di giornata è stato Roman Safiullin, in grado di imporsi in un’ora e 39 minuti.

Partenza fortissima dello spagnolo che sembra in grado di indirizzare subito l’incontro. La reazione di Safiullin è sorprendente: prima pareggia i conti, poi trova il break decisivo e chiude 6-3 il primo set. La reazione di Alcaraz è immediata e l’1-3 del secondo set sembra in grado di riaprire il match. Il russo è in giornata di grazia, piazza due break consecutivi e chiude con un clamoroso 6-4.