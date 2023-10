Parigi 2024, cresce la preoccupazione: città invasa dalle cimici

SportFair

Manca sempre meno alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a pochi mesi dal via della prossima rassegna a cinque cerchi cresce la preoccupazione. Parigi è infatti in allerta per un’invasione di cimici dei letti.

“Nessuno è al sicuro, tutti possiamo essere colpiti, sono necessarie misure coordinate. Lo Stato deve attuare urgentemente un piano d’azione”, ha affermato Emmanuel Gregoire, primo vicesindaco della capitale francese.

Il governo francese ha riconosciuto pubblicamente che il problema non può più essere ignorato poiché negli ultimi cinque anni più del 10% di tutte le famiglie del paese sono state infettate. Ad essere colpito è anche il sistema dei trasporti pubblici e l’aeroporto Charles de Gaulle.

La cosa più problematica legata alle cimici da letto è che si nutrono di sangue e i loro morsi possono scatenare risposte allergiche, gonfiore, vesciche, prurito e/o orticaria di varia gravità. Sembra che l’aumento della popolazione di questi insetti sia dovuto ad un insieme di cause come l’aumento del turismo globale visto che sono molto facili da trasportare negli effetti personali come vestiti e valigie o l’aumento generale delle temperature.

“Stiamo assistendo a popolazioni di cimici dei letti sempre più resistenti”, dice alla CNN Johanna Fite, dell’agenzia nazionale francese per la sanità e l’igiene Anses. “Vogliamo che il governo riconosca questo come un problema di salute pubblica“, afferma Mathilde Panot, leader del partito La Francia Insumisa.