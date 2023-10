Paola Egonu in difficoltà: il colpo di tosse e la lunga pausa dopo la domanda sulla Nazionale

SportFair

Giornata di presentazioni per la pallavolo italiana. Ieri il Vero Volley ha mostrato le nuove divise, presentando la squadra ufficiale per la stagione 2023-24 di pallavolo.

Grande attenzione su Paola Egonu, tornata in Italia per sposare il progetto della squadra milanese dopo la breve esperienza in Turchia.

Le parole di Paola Egonu

“Sono felice di essere tornata in Italia, faremo del nostro meglio per vincere con Milano. Sarà un anno pieno di sorprese e ci divertiremo un sacco. Sono felice, entusiasta, carica e non vedo l’ora di tornare a giocare da domenica. Sono felice dell’esperienza all’estero, mi ha fatto crescere sia a livello personale che sportivo. Rientro e spero di poter fare meglio riportandomi tutto il lavoro che ho fatto lì”, ha affermato la pallavolista italiana sulla nuova avventura che la aspetta.

Il commento sull’estate in azzurro

A Paola Egonu è stato chiesto, a margine della presentazione, anche un commento sull’estate in azzurro. La pallavolista azzurra, un po’ in difficoltà, ha preso una lunga pausa prima di rispondere, con un colpetto di tosse per mascherare la sua difficoltà: “assolutamente sì, ehm. Mi ha insegnato…“. Un gesto, il suo, probabilmente, per cercare le parole giuste.