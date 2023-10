Paola Egonu innamorata: sui social le prime foto col fidanzato

SportFair

Paola Egonu ha iniziato una nuova avventura in Italia, sposando il progetto del Vero Volley, dopo una piccola parentesi in Turchia. Un nuovo inizio per la pallavolista azzurra, dopo un’estate di alti e bassi con la maglia della Nazionale.

Paola ha voluto ricominciare puntando anche su un nuovo look, ma non solo. Per Egonu c’è anche un nuovo amore. Negli ultimi giorni l’opposto azzurro ha condiviso diversi scatti in compagnia del fidanzato.

Chi è il fidanzato di Paola Egonu

Il fidanzato di Paola Egonu è Leonardo Puliti. Classe 1991 è un giocatore di pallavolo della Moyashi Garlasco, squadra di A3. Leonardo è anche un account manager.

Leonardo ha condiviso sui social un dolce scatto in compagnia della pallavolista azzurra, con una dolce dedica. Il 32enne ha scritto alcune righe della canzon Cupid’s Chokehold / Breakfast in America di Gym Class Heroes.