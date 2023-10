Pallone d’Oro – Speed non lo riconosce, Djokovic esilarante: “sono una nuova stella del Milan” | VIDEO

Si è tenuta ieri sera la cerimonia per il Pallone d’Oro 2023. Leo Messi è stato premiato per l’8ª volta in carriera: l’argentino, che lo scorso dicembre ha vinto l’unico trofeo che gli mancava in bacheca, il Mondiale, ha ricevuto ancora una volta il premio più importante del calcio.

A margine della cerimonia di Parigi sono tanti gli episodi da menzionare, tra questi uno in particolare, che riguarda Novak Djokovic.

Il tennista serbo è stato immortalato mentre chiacchierava con la star americana di Twitch Speed. Il ragazzo ha chiesto a Djokovic “quale è il tuo nome, sembri così familiare”. La risposta del tennista è stata sorprendente: “sono una nuova stella del Milan, ma non ho ancora giocato, mi sto preparando per la prossima partita“.

Sorprendete la reazione di Speed, che ha creduto alle parole del tennista serbo. Il video è diventato virale in poche ore. Chissà se Pioli ci starà facendo un pensierino.

Speed: “What’s your name you look so familiar.”

Djokovic: “I am a new AC Milan star but I haven’t played yet I’m getting on for the next game.”pic.twitter.com/xt5WhJ2MhU

— Milan Eye (@MilanEye) October 30, 2023