Pallanuoto, gli Europei del 2024 rischiano di saltare: il motivo

SportFair

La guerra in Israele continua a condizionare ovviamente anche lo sport. Prima il Covid, poi gli scontri tra Russia e Ucraina e adesso la guerra in Israele. Lo sport è costretto a fermarsi e sono in corso valutazioni per il futuro.

Gli Europei di pallanuoto, fissati ad inizio gennaio a Netanya, rischiano di saltare. E’ quanto riportato dal giornale spagnolo Marca che parla di una riunione in casa LEN, la Federazione Europea. Già nelle prossime ore potrebbero arrivare novità. Lo spostamento della data è da escludere, l’unica soluzione sarebbe il cambio di sede o l’annullamento.