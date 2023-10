Povero Piastri! Gli cancellano tempo e 3° posto: lo scopre durante l’intervista | VIDEO

SportFair

Il post qualifiche del GP del Qatar ha regalato più emozioni delle qualifiche stesse. Se durante la competizione, infatti, Max Verstappen ha chiuso al primo posto conquistando la pole, come ci si aspettava, al termine della corsa sono arrivati due colpi di scena a dir poco clamorosi.

Mentre i piloti si scambiavano i complimenti per quanto fatto in pista, a Lando Norris, piazzatosi secondo, è stata comunicata la retrocessione in 10ª posizione per aver superato i track limits. Una butta botta per il pilota McLaren ma, se possibile, Oscar Piastri ha fatto anche peggio.

Il rookie McLaren, promosso in terza posizione dopo la penalità del compagno, si è presentato per l’intervista che tocca ai primi 3 piloti, ma tra una domanda e l’altra, l’intervistatrice è stata informata di una nuova penalità che ha decretato lo scivolamento di Piastri in 3ª posizione. La reazione del giovane pilota ha fatto quasi tenerezza: “fantastico… cercherò di tornare qui domani allora“.

Naomi : So you’ve dropped down to 6th now

Piastri : Wonderful 🙂👍

Naomi : It was lovely speaking to you though, Oscar.

Piastri : Thank you. I’ll try get tomorrow.pic.twitter.com/DHSw6zhcAz — 에클레어 (@sharr__leclerc) October 6, 2023