Opi Fight Night: a Torino Grandelli vs Voda per il titolo EBU Silver pesi piuma

Sabato 16 dicembre, presso il Palasport “Le Cupole” di Torino, si terrà una grande serata di pugilato internazionale: la Opi Fight Night, organizzata dalla promotion Opi Since 82 con il patrocinio della Città di Torino, della Città di Nichelino e della Città di Grugliasco. Nella card sono previsti quattro incontri di pugilato professionistico di cui un incontro valido per la cintura EBU Silver dei pesi piuma. La serata sarà trasmessa in Italia in esclusiva su DAZN mentre per il mercato americano ci sarà la copertura di ESPN+.

Nel main event della serata, il pugile locale Francesco Grandelli da Nichelino (17-2-2, 3KO) e l’imbattuto belga Stefan Voda (14-0, 5KO). Una grande opportunità per Grandelli, che ha disputato il titolo europeo di categoria appena cinque mesi fa contro il connazionale Mauro Forte e che, dopo la sconfitta, ha saputo ricominciare a lavorare duramente per ottenere un’altra chance iridata. Stefan Voda è un avversario combattivo e determinato a causare un grande upset in casa di Grandelli: ci sono tutti gli elementi per garantire un incontro avvincente.

Tre i pugili della Opi Since 82 che completeranno la card: Sandor Martin, Maxim Prodan e Biagio Grimaldi, che competeranno tutti in match sulla distanza delle otto riprese. Sandor Martin (41-3-0, 14KO) attualmente uno dei migliori pugili al mondo al limite dei 63.5kg nei superleggeri (classificato come sfidante ufficiale al mondiale WBC dei superleggeri), affronterà l’esperto belga Mohamed El Marcouchi (29-3, 12KO) in un incontro di otto riprese. Biagio Grimaldi (5-1, 3KO) ha l’opportunità di vendicare l’unica sconfitta presente sul suo record: combatterà contro Darwin El Badaouy (2-2-1, 1KO) che lo ha sconfitto nella finale del Trofeo Delle Cinture FPI a marzo 2023.

Maxim Prodan (21-2-1, 16KO) si mantiene attivo con un altro incontro di otto round, in attesa di una nuova sfida titolata che arriverà nei primi mesi del 2024. Ulteriori dettagli sul suo avversario verranno diramati prossimamente.

Parola ai protagonisti

“Siamo molto felici di realizzare questo evento, un tassello fondamentale per offrire un palcoscenico importante ai nostri pugili“, commenta Alessandro Cherchi della Opi Since 82. “Gli appassionati di pugilato apprezzeranno questi incontri, competitivi ed equilibrati, con il main event di prestigio dove è protagonista

Grandelli, pugile di casa. Siamo contenti soprattutto delle sinergie che si sono create con la politica piemontese che ha compreso il valore della manifestazione Opi Fight Night e ci ha supportato, consentendoci di realizzare questo evento nel migliore dei modi“.

I biglietti sono in vendita e sono disponibili presso le palestre Boxe Club Nichelino (via Filippo Turati 12, Nichelino) e Boxe Grugliasco (via C.L.N. 53, Grugliasco).