Olimpiadi Los Angeles 2028, ufficializzato il programma: approvati 5 sport aggiuntivi

E’ andata in scena la riunione a Mumbai del Comitato Olimpico Internazionale ed è stato approvato il programma delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Come già anticipato, negli Usa debutteranno cinque nuovi sport: cricket, baseball/softball, squash, “flag football” e lacrosse. E’ festa negli Usa per l’inserimento del flag football.

Si tratta di uno sport di squadra simile al football americano ma non prevede il contatto tra i giocatori che però portano alla cinta due bandiere che devono essere strappate dagli avversari. E’ possibile giocare anche in modalità mista uomo-donna. Il prossimo anno 65 squadre nazionali parteciperanno ai mondiali Ifaf di flag football a Lahti, in Finlandia, e tra queste potrebbe esserci anche l’Italia.

“Un momento storico per il Flag Football nel mondo – ha commentato Leoluca Orlando, presidente della federazione italiana – e un momento di particolare entusiasmo da parte della Fidaf, che ha dato nelle sedi internazionali forte sostegno alla partecipazione alle Olimpiadi del 2028 e negli ultimi anni ha organizzato in Italia campionati internazionali di questa disciplina, aggiudicandosi titoli europei e prestigiosi successi, come l’argento conquistato lo scorso anno ai World Games di Birmingham con la Nazionale maschile”.

Thomas Bach, il presidente del Cio, ha commentato l’ingresso delle cinque discipline. “La scelta di questi cinque nuovi sport è in linea con la cultura sportiva americana e metterà in mostra lo sport americano iconico nel mondo, mentre porta lo sport internazionale negli Stati Uniti. Questi sport renderanno unici i Giochi Olimpici LA28. La loro inclusione permetterà al Movimento Olimpico di impegnarsi con nuovi atleti e fan community negli Stati Uniti e a livello globale”.

Soddisfazione da parte del presidente di Los Angeles 2028, Casey Wasserman: “da tempo credo che a Los Angeles abbiamo un’incredibile opportunità di creare i Giochi più avvincenti, non solo per noi, ma per il mondo. Il nostro programma sportivo olimpico, nella sua interezza, riflette questa convinzione. Siamo entusiasti di intraprendere collaborazioni rivoluzionarie con le principali leghe professionali che sbloccheranno enormi opportunità per amplificare la storia olimpica e paralimpica e affascinare nuovo pubblico”.