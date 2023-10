Skulls Allover, il Napoli festeggia Halloween con una divisa da… paura | FOTO

I campioni d’Italia sorprendono ancora e lo fanno con un nuovo look. Il Napoli ha presentato la nuova divisa per celebrare Halloween. Con la collaborazione di EA7, il Napoli ha scelto un nuovo design di ispirazione storica per Halloween 2023.

Una nuova divisa tempestata di teschi, che prende ispirazione dal Cimitero delle Fontanelle, un antico cimitero napoletano, una delle sue attrazioni culturali e turistiche più famose. Il cimitero conserva 40.000 resti di vittime dell’epidemia di peste del 1656 e di colera del 1836 e divenne celebre per il culto delle “anime pezzentelle”: ogni napoletano adottava un teschio, al quale corrispondeva un’anima abbandonata, chiedendone la protezione.

Il Napoli ha ricordato la tradizione riempiendo lo sfondo della propria maglia, nera con dettagli grigi e blu, proprio con la sagoma di decine di teschi. Il club ha promosso il suo nuovo prodotto con un video sui social, col quale annunciava anche la vendita online dei nuovi kit.

SSC Napoli Maglia gara ufficiale Halloween Special Edition 2023/2024. Dal brand EA7 by Giorgio Armani Group. La maglia EA7/SSCN Halloween presenta la grafica Skulls Allover. I teschi sono i veri protagonisti! La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante, sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli. I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso. La nuova t-shirt è acquistabile al perzzo di 150 euro.

