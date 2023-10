Nicola Pietrangeli ricoverato per un malore: le condizioni dell’ex campione di tennis

SportFair

Momenti di paura per Nicola Pietrangeli. L’ex campione di tennis è stato sottoposto a tutti gli accertamenti in Ospedale e potrebbe essere dimesso già nella giornata di oggi. Il 90enne è stato ricoverato ieri mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un malore.

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, l’ex campione del tennis italiano ha accusato dei giramenti di testa e per precauzione è stato ricoverato. Pietrangeli, è già stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ha passato la notte in ospedale e potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore.

Nicola Pietrangeli è uno dei tennisti italiani più forti di sempre: ha vinto due volte il Roland Garros ed è arrivato in posizione numero 3 nel ranking mondiale. Ha vinto inoltre due Internazionali d’Italia. E’ un grande tifoso della Lazio e la vita sentimentale è stata movimentata: “ho avuto donne importanti, che mi hanno lasciato. Mia moglie Susanna Artero, madre dei nostri tre figli, mi abbandonò perché sosteneva che la tradivo. In realtà non è vero, al limite le ho messo le corna, che è ben diverso. La seconda, Lorenza, se n’è andata via perché voleva il matrimonio, io no. L’ultima, Paola, mi ha mollato da pochi mesi. Desiderava convivere, io no. Nel mio appartamento non c’è spazio, dove li mettevo i suoi vestiti?”, le dichiarazioni in un’intervista.