Nibali papà per la seconda volta: la bimba ha il nome di una dea

Sabato mattina, Vincenzo Nibali si trovava a Como per la partenza del Giro di Lombardia che in carriera ha vinto nel 2015 e nel 2017. All’arrivo a Bergamo, però, l’ex ciclista siciliano non era presente. Il motivo è presto detto: gli era stato comunicato che la moglie, Rachele Perinelli, stava per partorire e lo ‘Squalo’ si è subito precipitato a Lugano per starle vicino.

Alle 23:40 di sabato notte, è nata la secondogenita di Vincenzo Nibali e Rachele Perinelli: la bimba si chiama Miriam Venere, sorellina di Emma Vittoria, la prima figlia della coppia nata il 28 febbraio del 2014, poco prima del successo al Tour de France del campione messinese.