NBA, Wembanyama da impazzire: tunnel come Ginobili, ma è alto 224 cm | VIDEO

Victor Wembanyama promette di essere un talento in grado di stupire, forse anche di rivoluzionare il basket NBA. Se sul secondo aspetto servirà sicuramente tempo, per quanto riguarda lo stupore che suscita, basta la pre-season.

Nella gara fra San Antonio Spurs e Houston Rockets, il giovane centro francese ha già messo in mostra alcune skill niente male. Che avesse le mani ‘da guardia’, lo sapevamo già da tempo, ma che in palleggio potesse imitare un grande ex Spurs come Ginobili…

Chiedere al povero Reggie Bullock che nella notte si è beccato un bel tunnel, giocata vista fare, in maglia neroargento, proprio da Ginobili. La differenza? L’ex Virtus Bologna è alto 198 cm, Wembanyama 224 cm. Un centro di quelle dimensioni certe cose non dovrebbe essere in grado neanche di pensarle.

Facciamo un patto: non vedrete più highlights continui di Wembanyama nel momento in cui questo ragazzo la smetterà di fare cose che non è normale faccia uno alto così. Come far passare la palla tra le gambe di un avversario…ad esempio.#otnba pic.twitter.com/FDiV3HTHqv — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 19, 2023