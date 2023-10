Nba, querelle Harden-Philadelphia: l’ultimo episodio conferma la rottura

SportFair

In Nba continua a tenere banco la querelle tra James Harden e Philadelphia. Il 34enne non ha preso parte all’allenamento per la seconda volta conscutiva e la sua presenza per l’avvio della stagione Nba la prossima settimana è sempre più in dubbio. La stagione regolare inizierà giovedì prossimo con una trasferta a Milwaukee e il campione non ha preso parte ad alcun incontro pre-stagione.

I Sixers hanno precisato che si tratta di “motivi personali” per giustificare l’assenza di Harden. Arrivato nel febbraio 2022 da Brooklyn, il giocatore si sta scontrando con Daryl Morey, capo di Philadelphia, per la mancata promessa di trasferimento. Il suo contratto scade alla fine della stagione 2023-24. Harden ha definito Morey “bugiardo”, minacciando di non giocare più. L’assenza in allenamento rappresenta un chiaro segnale sulle intenzioni del dieci volte All-Star.