NBA – Terremoto in casa Sixers: James Harden non si presenta in conferenza stampa

Terremoto in casa Sixers: James Harden non si è presentato alla conferenza stampa di ieri della squadra di Philadelphia, scatenando il caos.

Il media day del lunedì dei Philadelphia 76ers ha creato un po’ di confusione alla vigilia della nuova stagione NBA ed il presidente delle operazioni della franchigia, Daryl Morey, ha ammesso di essere al lavoro per trovare una soluzione per mandar via il “Barba”.

James Harden ha pubblicamente definitivo Morey un “bugiardo” in estate, esprimendo il suo rifiuto di continuare con i Sixers. Harden ha esercitato la sua player option per 35,6 milioni di dollari alla fine della stagione NBA e ha chiesto ai 76ers di trovare una destinazione lontano da Filadelfia.

L’annuncio di Morey

“Harden non è qui oggi. Sta ancora cercando di andarsene, stiamo lavorando con i suoi rappresentanti per risolvere la questione nel migliore dei modi per i 76ers e lo spero per entrambe le parti“, ha detto Morey in conferenza stampa. Il presidente dei 76ers ha sottolineato che tratterà Harden “come qualsiasi altro giocatore” e che rispetterà le regole del contratto collettivo NBA. “Continuerò a lavorare alla ricerca della sua via d’uscita. Se è qui il tecnico lavorerà con lui. Tratteremo James come qualsiasi altro giocatore“, ha detto. Tuttavia, Morey sembrava pronto a voltare pagina: “abbiamo l’MVP della lega (Joel Embiid), abbiamo uno dei talenti emergenti come Tyrese Maxey, giocatori vincenti come Tobias Harris e De’Anthony Melton, nuovi acquisti come Patrick Beverly, Kellly Oubre e Mo Bamba, grandi giovani come Paul Canna. Veniamo qui e sentiamo di poter dimostrare che questa squadra può vincere“, ha detto.

“Comprendiamo che le persone siano scettiche nei nostri confronti. Negli anni che iniziano con ottimismo, poi la gente chiede di dimostrare il nostro livello nei playoff e in questa stagione non siamo stati all’altezza. In anni di pessimismo, chiedo la stessa cosa. Dimostriamo il nostro valore”, ha aggiunto. Nick Nurse , il nuovo allenatore dei 76ers, ha riconosciuto di avere un “piano A e un piano B” a seconda che Harden decida di unirsi al ritiro della squadra, che questo lunedì si recherà in Colorado per la preseason.