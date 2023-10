NBA, nudo davanti alla psicologa: Primo trova squadra dopo la sospensione

SportFair

La storia di Joshua Primo forse l’ha dimenticata più di qualcuno. O meglio, ci si ricorda solo gli ultimi, incresciosi avvenimenti. Il giovane playmaker canadese aveva impressionato per la precocità del suo talento che lo aveva portato a essere il più giovane cestista del college basketball, poi diventato la 12ª scelta del Draft 2021 chiamato dai San Antonio Spurs.

Una carriera che sembrava pronta a sbocciare, con qualche anno spendibile (vista la giovane età) per sgrezzare e far maturare al meglio il talento del ragazzo. E invece, nella passata stagione, la denuncia. Joshua Primo si presenta nudo, più volte, davanti alla psicologa dei San Antonio Spurs che lo porta in tribunale. La vicenda finisce con un accordo fra le parti, il ragazzo resta un anno lontano dall’NBA per riflettere sulla propria vita e sui propri comportamenti.

Un anno dopo…

Con la nuova stagione ormai alle porte, Joshua Primo ha trovato una nuova squadra. I Los Angeles Clippers gli hanno proposto un two-way contract con il quale potrà dividersi tra NBA (45 giorni massimo) e G League con la squadra affiliata Ontario Clippers. Dovrà però scontare 4 partite di squalifica comminategli dall’NBA per quanto accaduto.