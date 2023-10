NBA, Doncic disumano: ne fa 49 e la tripla sul finale lascia tutti a bocca aperta | VIDEO

SportFair

La stagione 2023 di NBA è iniziata subito con uno spettacolo da urlo. Luka Doncic si è subito messo in mostra con delle performance mostruose. Il cestista sloveno arrivato all’inizio della stagione non in splendida forma, a causa dell’eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali della sua Slovenia e di una serie di problemi fisici, tra cui un presunto infortunio alla coscia, ha sorpreso tutti.

Nelle prime due partite Doncic si è reso protagonista, oscurando Wembanyama nel match di esordio e regalando giocate pazzesche oggi contro i Nets.

In una partita molto combattuta la magia di Luka è stata quella che ha fatto la differenza. A 26 secondi dalla fine, sul 120-120, ha segnato una delle triple più complicate e improbabili di sempre. Una cosa surreale che è finita a canestro dopo aver colpito il tabellone, facendo alzare in piedi tutto il pubblico dell’American Airlines Center. “Ho lavorato su quel tiro”, ha detto poi sorridendo lo sloveno.

Doncic è andato a referto con ben 49 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, andando vicinissimo alla tripla doppia.

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨 HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS. Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl — NBA (@NBA) October 28, 2023