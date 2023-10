MotoGP – Martin bene al via, Bagnaia perde posizioni: la partenza della Sprint in Thailandia

SportFair

Il weekend di gara del GP della Thailandia è entrato nel vivo. Dopo le qualifiche di questa mattina, i piloti si sono schierati in griglia di partenza per il via della Sprint Race.

E’ iniziata la gara corta di Buriram: 13 giri di puro spettacolo.

Jorge Martin ha mantenuto la prima posizione, seguito da Luca Marini, autore di una buona partenza, e Aleix Espargaro. Ha perso posizioni al via invece Pecco Bagnaia: il torinese, partito dalla 6ª casella in griglia, è scivolato in 9 posizione nel primo giro.

🚦 LIGHTS OUT IN THAILAND 🚦@88jorgemartin sweeps around the outside to lead but @PeccoBagnaia has dropped to 8th! 🔄#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/uwsjjYxlAp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 28, 2023