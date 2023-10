MotoGP, Jorge Martin impressionante: la partenza del GP dell’Indonesia | VIDEO

SportFair

Sale la tensione al Mandalika International Street Circuit per il GP dell’Indonesia. Il 16° appuntamento del calendario del Mondiale delle due ruote riparte da quanto accaduto nella giornata di sabato con Jorge Martin nuovo leader del Mondiale dopo la vittoria nella Sprint Race. Lo spagnolo parte 6°, dalla seconda fila, mentre Pecco Bagnaia, campione in carica e ormai nuovo secondo in classifica, dovrà cercare di rimontare fin da subito partendo dalla 13ª posizione.

Scatta dalla pole, invece, Luca Marini, apparso molto veloce per tutto il weekend così come le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargaro che completano la prima fila.

La partenza

Impressionante partenza di Jorge Martin, che si prende subito la testa della corsa con un pazzesco guizzo, seguito da Maverick Vinales. Terzo Fabio Quartararo, che si ritrova Luca Marini alle spalle. Sesto invece Pecco Bagnaia, a caccia di un buon risultato per riprendersi la vetta della classifica iridata.