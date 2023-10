MotoGP, Pedrosa e la telefonata di Marquez: “la sua chiamata una sorpresa per me”

Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda al termine della stagione 2023 e iniziare un nuovo percorso in Ducati, col Team Gresini. Lo spagnolo vuole capire se può ancora essere competitivo e se può ancora divertirsi in moto.

Per l’8 volte campione del mondo è stata una scelta difficilissima e dura da prendere. Prima di decidere del suo futuro Marquez ha voluto scambiare due chiacchiera con un suo ex compagno, Dani Pedrosa.

Cosa si sono detti Marquez e Pedrosa

Ai microfoni di Dazn, Pedrosa ha parlato della telefonata con Marquez: “queste conversazioni sono private e non posso rivelarne il contenuto. La sua chiamata è stata una sorpresa per me. Prima mi ha scritto per chiedermi se poteva chiamarmi, e io ho detto di sì, mi ha chiamato e abbiamo chiacchierato da pilota a pilota. Ha dovuto prendere una decisione molto difficile e aveva bisogno di scambiare sentimenti. Per me è stata una situazione compromettente, perché sono alla KTM e in una conversazione come questa si trattano argomenti importanti che devono rimanere privati. Era in una situazione molto compromettente e quando ho riattaccato non sapevo quale decisione avrebbe preso. È vero che pensavo che sarebbe rimasto“, ha affermato Pedrosa.